中國瀋陽街頭爆無差別砍人 官方封鎖消息死傷成謎

中國遼寧省瀋陽市昨（4）日傳出無差別砍人事件，據稱造成4至6人喪生。（取自X）

中國社會近期接連發生嚴重的無差別攻擊事件，引發外界高度關注。繼日前北京市爆發農村市集推土機隨機撞人致死案之後，遼寧省瀋陽市昨（4）日再次傳出一起極為駭人的無差別砍人事件，據稱造成4至6人無辜喪生。

綜合海外網路流傳的訊息，以及香港「星島網」等媒體的報導，案發地點位於瀋陽市和平區南五馬路附近的「南京街第三小學」旁，4日在市場周邊人潮熙攘的光天化日下，1名男子突然手持利刃，沿著馬路見人就砍，許多正準備買菜、毫無防備的民眾當場遭砍倒在地。

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面對突如其來的致命威脅，現場民眾紛紛四散奔逃，周遭陷入極度恐慌與混亂。當地民眾在事發當下拍攝、並輾轉流傳至海外的影像畫面顯示，無辜遇襲的民眾倒臥在一處攤位前的大片血泊之中，現場慘不忍睹。更有目擊者指出，部分死者的遺體甚至出現殘缺不全的慘況。

在場民眾描述，該名行凶男子持刀沿路狂奔，並隨機砍殺路人，距離長達約100公尺。在連續砍倒多人之後，該名男子隨後從附近一棟建築物的高處墜下，據傳已當場死亡，詳細行凶動機恐難以查證。

案件發生後，大批警車與救護車迅速抵達現場，著手維持秩序，並將死傷人員送醫搶救。儘管死傷慘重，但在官方嚴格封鎖消息且未公開說明的情況下，確切死傷人數依然缺乏權威說法，各種傳聞不斷。

同時，當局也迅速啟動網路審查，與此案相關的影像與文字描述，在中國的網路上已被全面刪除殆盡。

這起事件並非近期唯一的無差別致命攻擊。3月29日，北京市房山區才剛發生大型推土機肆意衝撞市集的慘劇。事件過後，北京各地多個大型市集近日紛紛以「升級改造」等名義對外宣布停市。與瀋陽砍人案如出一轍，對於推土機衝撞市集一事，當地官方至今也隻字未提。

頗具諷刺意味的是，中共中央政法委員會書記陳文清，日前才剛前往遼寧省進行調查研究。陳文清當時明確要求，必須堅持「維權與維穩相統一」，並強調要緊盯婚戀家庭、鄰里關係、山林土地等突出矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。

他還呼籲政法機關應「深入排查化解矛盾糾紛，依法維護人民群眾合法權益，確保社會大局安全穩定」。然而，隨著瀋陽街頭無差別砍人事件的爆發，官方防範極端事件的成效顯然面臨嚴峻挑戰。

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