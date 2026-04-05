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    首頁 > 國際

    安理會將表決打通荷姆茲海峽 中俄外長熱線暗示「不支持」

    2026/04/05 23:16 編譯張沛元／綜合報導
    中國外長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（左）5日通電話論及中東情勢。（歐新社檔案照）

    中國外長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（左）5日通電話論及中東情勢。（歐新社檔案照）

    中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5日通電話，就當前中東局勢交換意見，暗示不會支持美國在中東地區的盟友巴林所提、授權「一切必要防禦手段」以保護荷姆茲海峽商業航運的聯合國安全理事會決議案。

    根據新華社報導，拉夫羅夫表示，俄方高度關切中東情勢持續升溫，針對當前戰事與荷姆茲海峽的問題，俄方主張必須立即停止軍事行動，回歸政治與外交軌道，解決衝突產生的根源。聯合國安理會應為此發揮建設性作用。王毅則說，中方始終主張透過對話談判政治解決國際與區域熱門議題，解決荷姆茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。

    二人皆表示，中俄會密切溝通協調，在聯合國安理會繼續合作，為推動停火止戰、局勢降溫以及維護區域和平穩定和世界共同安全，做出努力。

    據信中俄外長此時通話，意在確認重申不會支持預定將在下週表決的1項與荷姆茲海峽有關的決議案。安理會輪值主席國巴林本月初敲定決議草案，授權「一切必要防禦手段」以荷姆茲海峽內與周邊的商業航運。中俄皆為安理會常任理事國，可對決議案行使否決權。

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