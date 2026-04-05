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    財政緩衝薄弱！中東戰火正將這些亞洲國家推向崩潰邊緣

    2026/04/05 22:59 編譯魏國金／台北報導
    中東戰火已使國際油價飆破每桶100美元。（法新社）

    中東戰火已使國際油價飆破每桶100美元。（法新社）

    儘管伊朗戰爭對亞洲能源市場帶來衝擊，然而該區的一個角落衝擊尤其劇烈。分析師警告，在能源與糧食已創多年新高之際，東南亞對中東燃料與匯款的依賴，正將當中一些最脆弱的經濟體推向崩潰邊緣。

    南華早報報導，對斯里蘭卡、孟加拉與巴基斯坦而言，國際貨幣基金（IMF）的紓困計畫及其薄弱的財政緩衝，使其無力保護人民免於戰爭推升的價格衝擊，該危機恐演變成更廣泛的經濟與政治動盪。

    尼泊爾處境相同，去年學生掀起的大規模抗爭推翻尼國政府。孟加拉與斯里蘭卡也分別在2024年與2022年遭遇其年輕人帶領的騷亂。

    「武裝衝突地點與事件數據」（ACLED）東南亞高級分析師潘迪亞（Pearl Pandya）指出，「戰爭持續越久，對衝擊的感受就越直接。該區高度依賴波灣與伊朗的原油、天然氣與肥料，同時大量僑民的匯款，尤其是尼泊爾與孟加拉，仍是至關重要的經濟命脈」。

    即使戰爭如美國總統川普之前揚言的，將在幾週內結束，但對數以百萬東南亞勞工賴以維生的工作仍將持續受到影響。潘迪亞說，「我們或許會看到由經濟不滿引發的動盪蔓延開來，歷史上，民眾動員起來的理由總是很強烈」。

    在孟加拉，主要經濟支柱的服裝業正遭受重創，報導稱，工廠大規模停工、減產、經濟損失持續擴大。潘迪亞說，這是極度危險的動態，「人民認為經濟沒有為他們服務」。

    尼泊爾也面臨同樣的經濟困境，尤其是因為來自波灣的匯款開始枯竭。巴基斯坦則面臨雙重挑戰，在應對嚴重的經濟壓力同時，還須控制教派衝突。

    如同其他接受IMF紓困計畫的國家一樣，政府支出受到嚴格限制，斯里蘭卡、孟加拉與巴基斯坦無法動用財政力量，透過補貼來吸收不斷上漲的成本，也無法提供稅收減免來緩解衝擊。

    新德里社會發展委員會的經濟學教授達爾（Biswajit Dhar）說，「這些國家正被迫約束其財政政策，政府控制通膨壓力的財政空間將縮小，他們該如何撲滅通膨之火？這將產生連鎖反應」。

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