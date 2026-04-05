荷姆茲收費站設在「這座島」 伊朗逐艘審查嚴格控管

伊朗在拉臘克島設置收費站。（法新社）

《CNBC》報導，在伊朗封鎖荷姆茲海峽同時，悄悄在拉臘克島（Larak Island）北端建立一條實質的安全運輸航道，並設置「收費站」機制，逐艘審查欲通行的船隻，以此牟利。

自2月28日戰爭爆發以來，荷姆茲海峽的運輸下降90%。一些船隻被引導通過拉臘克島的伊朗水域，該島位於其港市阿巴斯（Bandar Abbas）海岸外，伊朗革命衛隊（IRGC）與港口當局將審查每艘船隻，然後才批准通行。

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海事研究公司勞氏海事情報公司（Lloyd's List Intelligence）指出，「伊朗的IRGC實際上在荷姆茲海峽實施『收費站』制度」。航運情報公司Windward也表示，過去3週，幾乎所有紀錄到的通行都繞航接近伊朗海岸的拉臘克島北端狹窄水道，顯示「這是受到管控、選擇性批准通行的航道」。

勞氏海事情報說，自3月13日以來有紀錄的57次通航，全都採取拉臘克路線，幾乎沒有船隻航行正常路線。Windward也說，觀察到船隻在拉臘克島北端排隊等候放行，近日有一些船隻折返。

至於「收費站」的運作，勞氏海事情報指稱，船舶營運商首先與IRGC有關的中介機構接洽，提交詳細文件，包括船隻的國際海事組織編號、船員姓名與最終目的地。

IRGC審查資料，如果批准，將簽發通行碼與航行指令。一旦船隻進入伊朗水域，IRGC指揮官就會透過無線電頻道呼叫該船隻，要求通行碼，如果取得批准，一艘伊朗船隻將護送該船舶通過拉臘克週邊領海，未通過審核的船舶則被拒絕於外。

勞氏海事情報分析師迪亞昆（Bridget Diakun）指出，被記錄到的通行船舶多數是伊朗、希臘與中國船隻，也有少部份巴基斯坦與印度船隻。

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