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    首頁 > 國際

    公民販毒被中國列死囚15年！法國震驚發聲

    2026/04/05 22:57 中央社
    中國五星旗。（法新社檔案照）

    中國五星旗。（法新社檔案照）

    根據法國外交部，中國已處決因毒品販運被定罪的法國公民陳森，他被列入死囚名單已逾15年。法方對此表示「震驚」，並認為他的權利在庭審期間受到侵犯。

    美聯社報導，法國外交部昨晚發布聲明指出，儘管法方出於人道主義因素多次請求赦免62歲的法國公民陳森（Chan Thao Phoumy），他已在中國廣州市被執行死刑；聲明未說明執行日期。

    法國外交部對此表達「震驚」，並表示「我們尤其遺憾陳先生的辯護律師未能參與最終庭審，這已構成侵犯他的權利」。

    中國駐巴黎大使館今天則發表簡短聲明，強調中國「對不同國籍被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人合法權利和待遇」。這份聲明未提及陳森的名字。

    路透社報導，陳森在廣州市出生，之後歸化為法國公民，法國國際廣播電台（RFI）則指他是在寮國出生。陳森2005年因毒品販運案與其他88名嫌犯一同被捕，2007年被判處無期徒刑。

    陳森也因涉入中國一起價值1億人民幣的大規模結晶甲基安非他命（crystal methamphetamine）製造、運輸及販賣案件，於2010年被判處死刑。

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