肅清伊朗滲透！革命衛隊已故名將親屬在美被捕 魯比歐：撤銷綠卡

已故的伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的胞妹及外甥女，因涉嫌移民詐欺及散布伊朗政權宣傳，已在美國遭到逮捕。（歐新社）

美國國務院於週六證實，已故的伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的胞妹及外甥女，因涉嫌移民詐欺及散布伊朗政權宣傳，已在美國遭到逮捕。國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨即宣布撤銷兩人的永久居留權（綠卡），並交由移民海關執法局（ICE）拘留準備遣返。

據《BBC》報導，遭逮捕的女性為哈米德（Hamideh Soleimani Afshar）及其女兒侯賽尼（Sarinasadat Hosseiny）。美國國土安全部（DHS）指出，哈米德於2015年持觀光簽證入美，2019年獲政治庇護，並於2021年取得綠卡。然而，調查發現她在取得綠卡後曾四度返回伊朗，顯見其當初申請政治庇護時宣稱受迫害的說法涉嫌造假。

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國務卿魯比歐在社群平台表示，這兩名親屬持綠卡在美國過著優渥生活，卻同時在社群媒體上發表支持伊朗極權恐怖政權的言論，充當德黑蘭當局的宣傳工具。國務院聲明指出，哈米德是伊朗政權的直言支持者，其行為已威脅美國國家安全，目前其丈夫也已被禁止進入美國。

對此，蘇萊曼尼的女兒娜潔絲（Narjes Soleimani）強烈反擊，指稱美國國務院的指控全是謊言，強調被捕人員與其父親「完全沒有任何關係」。她更抨擊美國政府已變得軟弱無能，只能捏造謊言。

蘇萊曼尼曾是伊朗最具權勢的軍事將領，於2020年在伊拉克遭川普下令美軍空襲身亡。川普在近日的全國演說中再次提及此事，稱蘇萊曼尼是「邪惡的天才」，並強調若蘇萊曼尼還活著，伊朗恐怕會更強大。

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