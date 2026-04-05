繼關稅案後再踢鐵板！川普徹查大學招生「族裔數據」遭法官緊急攔阻

美國總統川普。（美聯社）

繼先前美國最高法院裁定川普政府調高關稅違法後，川普政府近期內再度於司法戰場受挫。波士頓地方法院法官塞勒（F. Dennis Saylor IV）週五（3日）裁定，暫緩聯邦政府向公立大學強制蒐集招生數據的計畫。

據《美聯社》報導，此案源於美東17州民主黨籍州檢察長聯手提告，指控川普政府在缺乏充分溝通與隱私保護的情況下，強行要求校方限期交出敏感資料。

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法官塞勒雖承認聯邦政府擁有蒐集相關數據的職權，但他認為該政策的推動過程「草率且混亂」。裁決書中指出，總統要求的120天期限，導致國家教育統計中心（NCES）無法與各校進行有意義的溝通，未能解決新制所帶來的眾多問題，違反了正當程序。

原告律師帕斯庫奇（Michelle Pascucci）在法庭上直言，政府以這種輕率且不負責任的方式索取數據，不僅對大學造成行政負擔，更可能侵犯學生隱私。各州檢察長則擔憂，此舉是為了對大學發動毫無根據的調查。

川普政府此項搜查計畫源於去年8月的總統行政命令。儘管美國最高法院於2023年已裁定大學招生不得採取「平權行動」，但校方仍可透過入學作文考量學生的成長背景。川普政府懷疑校方利用作文或其他替代指標進行「變相」的種族考量，進而構成非法歧視，因此要求教育部介入。

對此，美國教育部辯稱，納稅人有權了解聯邦資金資助機構的運作情形，蒐集數據是為了確保資金使用透明。教育部先前已向哈佛大學、布朗大學及哥倫比亞大學等名校施壓，要求提交包括申請者種族、校內平均成績（GPA）及標準化測驗分數等細節，甚至威脅若不從將取消其聯邦補助資金。

目前這項法庭禁令僅適用於參與訴訟的17州公立大學，但已為川普政府意圖透過行政力量徹底根除招生中「種族因素」的計畫帶來重大阻力。

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