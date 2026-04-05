烏國無人機連番轟 俄國港口油槽漏油 煉油廠起火

俄羅斯的主要石油輸出港之一普里莫爾斯克的儲油槽遭烏克蘭無人機攻擊後漏油。圖為今年3月29日的衛星畫面，顯示普港的儲油槽遭烏國襲擊後受損冒煙。（路透）

俄羅斯當局5日表示，波羅的海港口城市普里莫爾斯克（Primorsk）遭到烏克蘭無人機攻擊後，油槽受損漏油；在此同時，俄國下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）的NORSI煉油廠被烏國無人機襲擊後起火。烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）稍後也證實，烏國無人機夜襲俄國下諾佛哥羅州的NORSI煉油廠，以及俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）的對外輸油港口普里莫爾斯克。

俄羅斯西北部列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）起初在通訊軟體Telegram上表示，普港的1條輸油管在烏國無人機攻擊中受損；但他隨後又在Telegram上發文改稱，輸油管並未損壞，但港區的1個燃料儲存槽被無人機碎片擊中後洩漏。

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烏克蘭在過去1個月加強對俄國能源基礎建設的打擊力道，破壞俄羅斯趁油價飆漲時出口石油、賺取能用於提升軍力的外匯的能力。根據路透2日看到的美國商業衛星影像，俄羅斯的主要石油出口港之一、每天可處理100萬桶油的普港，已在上月的烏克蘭無人機攻擊中損失至少40%的儲油設施。

同樣在5日，下諾佛哥羅州州長尼基丁（Gleb Nikitin）在Telegram上表示，俄羅斯第4大煉油廠NORSI在遭到無人機襲擊後起火，該廠還有2座設施遭到攻擊；無人機攻擊還導致1座發電站與幾棟房屋受損，但初步訊息顯示無人受傷。

俄羅斯黑海最大港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的市長克拉弗成柯（Andrey Kravchenko）則說，該市已因有無人機來襲威脅而發布空襲警報。

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