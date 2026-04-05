伊朗稱擊落C-130運輸機 美媒說法不同 關鍵差在哪？

美軍HC-130J運輸機去年3月在亞利桑那州進行空中加油演練。HC-130J是C-130家族中的「戰鬥搜救」（ CSAR）專用型號；針對伊朗宣稱擊落C-130運輸機，美媒引述官員指出，是美軍自行摧毀以防落入敵手。（圖：美國空軍國民兵）

美軍4日晚間在伊朗境內執行飛官搜救行動期間，有運輸機在地面被摧毀。伊朗隨後宣稱成功擊落美軍機，但美國媒體引述美方官員指出，雙方對戰損原因出現重大落差；有官員表示，相關軍機是在行動中陷入泥潭後，由美軍自行摧毀以防落入敵手。

根據法斯通訊社（Fars）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在社群平台上發布一張田野間升起濃煙的照片，宣稱已在伊斯法罕（Isfahan）南部擊落一架正在尋找失蹤飛官的美國飛機。伊朗警方對外表示，被擊落的是一架C-130運輸機。半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗官媒說法稱，此舉只是美國總統川普掩蓋軍事挫敗的伎倆。

請繼續往下閱讀...

美國媒體引述官員說法提出不同版本。《華爾街日報》指出，在營救受困伊朗的F-15E飛官時，專門用來支援特種部隊與空中加油的運輸機在地面被炸毀。福斯新聞（Fox News）進一步引述消息來源指出，其中一架運輸機在行動中陷入泥潭，美軍當下決定自行摧毀該架飛機以防落入敵手。參與行動的人員隨後由其他軍機安全接回。

敵後搜救極高風險 貼地飛行避雷達

這場敵後救援是美軍近年最複雜的任務之一。《華爾街日報》報導指出，為了尋找落難飛官，運輸機與直升機必須貼近地面飛行、避開雷達偵測，但也更容易遭地面火力攻擊。網路上流傳的影像指出，伊朗武裝人員頻繁朝空中開火，試圖干擾美軍的低空搜救編隊。

整起搜救行動源於美軍F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸機與A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機日前遭擊落。經過驚險的敵後任務，川普已證實最後一名受困的F-15E飛官成功獲救。川普指出，美軍派出數十架配備致命武器的軍機深入敵境，成功完成救援。然而，美國中央司令部（CENTCOM）尚未說明運輸機損失的具體原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法