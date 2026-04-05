中國官媒稱美軍試圖炸死失聯飛行員 遭自家人罵翻

中國官媒稱美軍試圖炸死F-15E失聯飛行員，被自家網友罵翻。F-15E示意圖。（路透）

中國官媒《新華社》與其他多間中媒，今（5日）上午轉述伊朗方面說法，指稱美軍試圖炸死失聯的F-15E第2名飛行員。不過，中午旋即傳出美國成功救出飛官的消息，等於是狠狠地打臉了伊朗、中媒，中國網友同時也痛批媒體操守到底在哪。

從《新華社》、《新京報》等媒體引述的消息，可以看到伊朗聲稱美軍於4日深夜至5日凌晨，出動戰機轟炸科吉盧耶-博韋艾哈邁德省（F-15E墜落地點）的多個地區，這代表美方對尋找第2名飛行員一事感到絕望。

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有部分中國小粉紅看到消息後樂不可支，高呼「符合美國人設」、「是牠們能幹出事情」、「幹掉雷恩大兵」，不過，也有理性的中國網友痛罵「怎麼天天看伊朗的消息」、「懂點事的人都不相信」。

還有中國網友批評國內媒體完全沒有邏輯，引起許多民眾的共鳴，有人直指中媒連標點符號都不能相信，「肉喇叭終究是肉喇叭（指像喇叭一樣只會傳話但沒有獨立思想的人）」、「喉舌不需要邏輯和操守」、「連羞恥都沒有何談操守」。

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