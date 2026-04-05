美軍搜救爆激戰！ 伊朗宣稱擊落C-130與2架黑鷹 證實境內5死

伊朗警方宣稱，在防範美軍搜救墜機飛官的過程中，於伊斯法罕（Isfahan）南部擊落一架美軍C-130運輸機；圖為美軍C-130J「超級大力士」運輸機。（圖取自美軍DVIDS網站）

美軍針對墜機飛官的敵後搜救行動爆發激烈交火。伊朗官方宣稱，在此過程中擊落包含C-130運輸機與黑鷹直升機在內的多架敵軍軍機，並證實美軍的夜間空襲造成5名伊朗人死亡。

根據《路透》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發表聲明，指出在防範美軍尋找受困飛官的聯合行動中，成功摧毀多架敵機。伊朗武裝部隊中央司令部「卡塔姆安比亞」（Khatam al-Anbiya）發言人進一步指控，遭擊落的軍機包含1架C-130軍用運輸機與2架黑鷹（Black Hawk）直升機。

請繼續往下閱讀...

在伊朗宣稱取得防空戰果的同時，也傳出人員傷亡。《法新社》引述塔斯尼姆通訊社報導指出，美軍為了尋找遭擊落戰機的「一名或多名飛行員」，對伊朗西南部科吉盧耶－博韋艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer-Ahma）發動打擊。當地官員證實，共有5人在美軍的夜襲行動中陣亡。

這波軍事衝突的範圍不僅限於單一區域。伊朗警方指揮部宣稱，該架美軍C-130是在伊斯法罕（Isfahan）南部被擊落。此外，伊朗軍方表示在同一省份還擊落了1架以色列無人機。

報導指出，針對這波搜救任務的實際戰損，以及美方是否證實C-130與黑鷹直升機遭擊毀，目前仍有待美國與以色列官方後續說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法