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    沒苦硬吃！中國千名學生徒步祭烈士 接近零度苦走54公里引網砲轟

    2026/04/05 16:20 即時新聞／綜合報導
    中國寧夏固原市2000多名師生為祭奠先烈，竟徒步往返50多公里，更傳出不少學生體力不支、身體不適。（本報合成，擷取自X）

    中國寧夏固原市2000多名師生為祭奠先烈，竟徒步往返50多公里，更傳出不少學生體力不支、身體不適。（本報合成，擷取自X）

    隨著清明節的到來，中國寧夏固原市近日組織3000多名師生，於接近零度的低溫中徒步往返108里（約54公里）山路祭奠烈士，甚至傳出多名學生因體力不支集體虛脫、流鼻血，引發網路輿論砲轟校方「沒苦硬吃」。

    綜合中媒報導，4月3日凌晨4時50分，來自固原市第二中學、弘文中學及其他學校共2407名大中小學生，在氣溫僅攝氏0度的環境下集結出發。學生在不搭乘接送車輛、無捷徑可循的情況下，全程憑雙腳步行108里往返任山河烈士陵園進行愛國主義教育。該活動宣稱為持續舉辦31年的「行走思政課」，累計已有3萬餘名師生參與。

    然而，「李老師不是你老師」在X平台披露，學生徹夜未眠連續行走15小時，期間出現集體流鼻血及體力透支現象。網傳畫面顯示，大批學生穿著制服、步伐艱難，不少人面露難色，必須拄著拐杖或在師長、同學攙扶下才能勉強移動。

    消息曝光後引發網友強烈質疑，批評校方與教育部門大搞形式主義，無視學生身體健康與生命安全，「典型的沒苦硬吃，坐巴士早就到了」、「不把人的生命當回事，就顧著一些宣傳形象是吧」、「害人不淺」、「意義何在」。

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