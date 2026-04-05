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    首頁 > 國際

    美要求衛星公司管制伊朗戰場影像 付費客戶也看不到

    2026/04/05 12:11 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗德黑蘭市區的衛星影像，畫面顯示執法機構設施所在區域；美國政府近期要求影像業者限制發布伊朗戰場相關畫面，相關影像改採延後或個案釋出機制。（路透）

    伊朗德黑蘭市區的衛星影像，畫面顯示執法機構設施所在區域；美國政府近期要求影像業者限制發布伊朗戰場相關畫面，相關影像改採延後或個案釋出機制。（路透）

    伊朗戰場的衛星影像正被限制公開。美國政府要求影像供應商延後發布相關畫面，並改為僅在特定條件下個案釋出。

    根據《華爾街日報》報導，衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）通知客戶，將對伊朗衝突區影像改採「管制存取」（managed access）機制，僅在「緊急任務」或「符合公共利益」情況下才提供。公司發言人表示，此措施是因應美國政府要求，相關限制將持續至戰事結束。

    報導指出，Planet Labs先前已降低該區影像發布速度，理由是擔心即時畫面可能被美國對手用於戰場判讀與行動規劃。此次進一步收緊存取權限，意味連商業衛星影像也納入更嚴格的資訊控管。

    民間衛星成情報來源 政府影響力擴大

    近年大量商業影像衛星投入運作，客戶涵蓋媒體、保險與農業等產業，美國國安機構亦是主要買家之一。報導指出，在這種高度依賴關係下，政府得以對影像公司的發布策略產生實質影響。

    另一家與美國國安機構合作的衛星公司Vantor表示，在衝突期間已對高解析度影像加強管制，目前相關措施已適用於中東部分地區。至於BlackSky Technology則未對相關政策作出回應。

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