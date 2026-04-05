死裡逃生！西雅圖男子月台滑手機 帽T男猛力一推驚悚畫面瘋傳

美國一名男子在西雅圖北門站，試圖將另名男子推落月台。（本報合成，擷取自Threads）

美國西雅圖日前險些發生奪命落軌事件。一名男子在月台候車滑手機時，遭另一名26歲男子梅蘭德斯（Elisio Melendez）從後方蓄意推向軌道，所幸受害者及時穩住平衡，與進站列車僅差數公分距離，驚險擦身而過。

綜合外媒報導，3月19日受害男子正在西雅圖輕軌北門站（Northgate）月台上邊滑手機邊等車，身穿連帽外套的梅蘭德斯當時在月台觀察，趁列車進站之際伸手猛推受害者。受害者雖踉蹌但未跌落月台，梅蘭德斯見狀一度企圖二度推擠，對方隨即反擊並展開追逐，梅蘭德斯隨後逃離現場。

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警方透過監視器畫面，循線於一處精神健康機構逮捕梅蘭德斯，他面對訊問時全盤否認，甚至聲稱犯案者可能是穿了自己衣服去犯案的「不存在的雙胞胎兄弟」。

調查發現，梅蘭德斯為暴力慣犯，2018年曾在教堂無故毆打女性，2019年更因刺傷親妹被捕，當時被控襲擊罪。然而，他因患有思覺失調症被認定不具受審能力，於2021年撤銷罪名並強制送醫。

2022年，華盛頓州社會與健康服務部（DSHS）評估其治療進度良好，將其轉至限制較少的機構，未料竟再次發生隨機攻擊行為。金縣（King County）檢察官辦公室於3月25日正式依二級謀殺未遂罪起訴梅蘭德斯。法官在3月31日的聽證會上，已下令對嫌犯進行精神健康評估，以判定其法律責任。

NEW: I just received the video of a man shoving a passenger as a light rail train approaches at the Northgate station last week.



The suspect has been charged with attempted murder: https://t.co/jVdTKBTCi1 @komonews pic.twitter.com/KapLxAtb56 — Jeremy Harris （@JeremyHarrisTV） March 31, 2026

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