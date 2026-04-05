川普下48小時通牒 伊朗隨即攻擊以色列與科威特

伊朗飛彈攻擊期間，多道飛行軌跡劃過以色列沿海城市納坦亞（Netanya）上空。（法新社）

伊朗5日清晨對以色列與科威特發動飛彈與無人機攻擊，此時距離美國總統川普提出48小時最後通牒僅約一天。此前伊朗聯合軍事指揮部將領阿里阿巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）曾警告，將針對區域內美軍使用的設施採取行動。

根據《法新社》報導，以色列與科威特政府均證實其防空系統已在週日清晨啟動。這是自2月28日「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）爆發以來，攻擊行動首次明確波及科威特領空。科威特官員指出，目前已在境內展開攔截作業，以因應這波多點發動的火力威脅。

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《美聯社》報導指出，川普週六在社群平台明確要求伊朗在週一（6日）期限前開啟荷姆茲海峽，否則將面臨軍事打擊。針對此項48小時通牒，阿里阿巴迪反擊稱其為「愚蠢且失衡」的行動，並預告將開啟美軍在該區域的「地獄之門」。川普隨後發布影片顯示德黑蘭夜空出現爆炸，並宣稱已終結多名伊朗軍方領袖。

布希爾核電廠遭襲 俄方緊急撤離人員

戰場威脅已波及核能設施，位於波斯灣北岸的布希爾（Bushehr）核電廠附近4日遭空襲，導致1名警衛死亡並損毀建物。俄羅斯國家原子能公司Rosatom隨後宣布緊急撤離198名工作人員並譴責攻擊。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，該核電廠距離科威特、巴林與卡達等波灣國家首都極近，若設施受損導致放射性物質外洩，後果將影響整個區域。

此外，甲骨文（Oracle）位於杜拜的設施也傳出遭碎片波及。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）表示，可能進一步影響寬度約32公里的曼德海峽（Bab el-Mandeb）航運。

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