美持續搜救F-15飛官！ 美戰機遭敵擊落上次是20多年前

美國退役空軍准將坎德威爾表示，上一次美軍戰機被敵方火力擊落的事件，需追溯至2003年的入侵伊拉克行動中。（法新社）

美軍一架F-15E戰機3日在伊朗上空被擊落，機上兩名飛官1獲救1失蹤，美國目前持續搜救中，伊朗方面也企圖搶先俘獲失蹤飛官。同日有另一架A-10「雷霆」攻擊機也被伊朗擊落，美國退役空軍准將坎德威爾（Houston Cantwell）表示，上一次美軍戰機被敵方火力擊落的事件，需追溯至2003年的入侵伊拉克行動中。

綜合外媒報導，美國退役空軍准將坎德威爾曾參與過4次戰鬥部署任務，同時也是前F-16戰機飛行員；坎德威爾指出，上次美軍有戰機被敵方火力擊落，是發生在2003年的入侵伊拉克行動，1架A-10攻擊機被擊落，之所以美國從伊拉克到如今伊朗戰場上沒有更多戰機損失，是因為美國過去主要對抗的是缺乏防空能力的叛亂份子。

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華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）伊朗計畫高級主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）看法，具空中優勢和主導制空權之間仍有差別，讓防空系統失效不等於摧毀防控系統，且美軍一直以較低高度飛行執行任務，這使得軍機更易受到伊朗飛彈攻擊。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深國防顧問、退役美國陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）認為，伊朗可能是使用肩射式飛彈攻擊F-15E戰機，不過他認為，美國截至目前為止，對於伊朗的空襲行動仍取得巨大成功。坎西恩表示：「二戰期間美國戰機在德國上空飛行時的損失率一度達到3%，這相當於美國在對伊朗的戰爭中已損失了大約350架戰機，其中還有其他政治因素，但美國民眾已經習慣了打不流血的戰爭，所以有很多美國人不支持這場戰爭，任何損失對他們來說都是無法接受的。」

據了解，被擊落的F-15E戰機共載有2人，飛行員目前已獲救，坐在後座的武器系統操作員則是仍然失蹤，F-15E被擊落的確切地點尚未得到證實，但伊朗官媒提到了兩個可能的省份，分別是科吉盧耶和博耶爾-艾哈邁德省（Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad）以及胡齊斯坦省（Khuzestan），這兩個省份位於伊朗與伊拉克的邊境地區，為了俘獲美軍飛官，伊朗更祭出高額懸賞，美軍方面也加緊腳步進行搜救。

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