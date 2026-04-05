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    首頁 > 國際

    艾爾段會晤澤倫斯基　商討能源航運安全與終結戰爭

    2026/04/05 05:54 中央社

    土耳其總統府表示，土耳其總統艾爾段今天在伊斯坦堡會見烏克蘭總統澤倫斯基，針對能源與航運安全，以及結束與俄羅斯戰爭的努力進行會談。

    法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的到訪是在艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話後一天進行。普丁指控基輔當局企圖攻擊連接俄國與土耳其、供應多個歐洲國家的天然氣管線。

    艾爾段辦公室表示，艾爾段「強調土耳其非常重視黑海（Black Sea）航運安全及能源供應安全的重要性」。

    聲明補充說，兩國領袖商討雙邊關係、「俄烏衝突下的和平努力，以及區域與國際發展」。

    澤倫斯基則表示，雙方討論「共同推動天然氣基礎設施發展的計畫，以及聯合開發天然氣田的可能性」。

    澤倫斯基預計還將會晤東正教徒領袖、君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂（Patriarch Bartholomew）。一週後的4月12日是烏克蘭與俄羅斯共同慶祝的東正教復活節。

    基輔一直呼籲在東正教復活節假期期間雙方停戰，包括停止對能源基礎設施的攻擊。

    俄羅斯則尋求永久解決方案，而非短暫停火，並表示尚未看到基輔提出「明確具體」的提案。（編譯：徐崇哲）1150405

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