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    首頁 > 國際

    以色列襲伊朗石化廠　尼坦雅胡：持續打擊德黑蘭政權

    2026/04/05 04:45 中央社

    以色列總理尼坦雅胡證實，以色列對伊朗的石化工廠發動攻擊。在此之前，德黑蘭當局通報，數座位於伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）的石化工廠今天遭到攻擊受損。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我曾承諾我們會繼續打擊德黑蘭的恐怖政權，這正是我們正在做的。」

    他接著表示：「我們摧毀了他們70%的鋼鐵產能，而這些正是他們製造武器攻擊我們所需的原料，今天我們又攻擊了他們的石化工廠。這兩者是他們的金脈，用來資助針對我們與全世界的恐怖戰爭。」

    以色列軍方表示，對伊朗西南部馬夏（Mahshahr）的一座石化綜合設施進行攻擊，並摧毀「兩個核心設施，這些設施用於生產爆裂物、彈道飛彈及其他武器所需材料」。「這次的破壞預計將削弱伊朗政權利用該設施生產材料，製造各種針對以色列的武器的能力」。

    伊朗梅爾通訊社（Mehr News）報導，現場火勢「已完全控制並撲滅」。

    伊朗學生通訊社（ISNA）則指出，這次攻擊造成5人死亡、170人受傷，但傷者都已接受治療，無需住院。（編譯：徐崇哲）1150405

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