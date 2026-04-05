為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    已故伊朗將領蘇雷曼尼親屬美國被捕　綠卡遭撤銷

    2026/04/05 01:45 中央社

    美國國務院今天表示，被擊斃的伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的兩名親屬因綠卡遭撤銷，在美國被逮捕。

    美聯社報導，美國國務院發表聲明說，前伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）指揮官蘇雷曼尼的姪女及姪孫女於昨天深夜因綠卡遭撤銷，被美國移民暨海關執法局（ICE）羈押，但未透露具體下落。

    國務院聲明指出：「昨晚，在國務卿盧比歐（Marco Rubio）終止其合法永久居民（LPR）身分後，伊朗革命衛隊已故少將蘇雷曼尼的侄女與侄孫女被聯邦幹員逮捕。」

    聲明提到，蘇雷曼尼侄女姓名為哈米德‧蘇雷曼尼‧艾夫夏（Hamideh Soleimani Afshar），其女兒則未具名。

    蘇雷曼尼曾主導伊朗革命衛隊對外行動單位。2020年1月，也就是川普（Donald Trump）總統首任任期的最後一年，蘇雷曼尼在伊拉克首都巴格達遭美軍無人機擊殺身亡。

    國務院表示：「根據媒體報導及她本人的社群媒體言論，艾夫夏為伊朗極權恐怖政權的積極支持者。」

    聲明同時指出，艾夫夏「曾慶祝針對美國人的攻擊，並稱我們的國家為『大撒旦』。川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士避風港。」

    聲明補充，艾夫夏的丈夫也被禁止入境美國。

    另一名被擊斃伊朗高層官員—國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒與女婿，其合法身分也已遭撤銷。拉里賈尼於3月17日遭以色列空襲身亡。

    聲明表示，這兩人目前已不在美國境內，並被禁止再次入境。

    盧比歐在社群平台X發文表示：「川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士的避風港。」（編譯：徐崇哲）1150405

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播