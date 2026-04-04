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    首頁 > 國際

    邦迪不是最後一個！ 美伊戰爭引爆民怨 「這些人」恐告別川普內閣

    2026/04/04 22:54 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普不滿伊朗戰爭引發的能源危機及民調下滑，傳出正醞釀更大規模的內閣改組。繼司法部長邦迪（Pam Bondi）遭撤換後，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已被列入觀察名單。

    據《路透》引述多名白宮知情人士消息，伊朗戰爭導致油價飆升，正重創川普支持率，更引發共和黨對11月期中選舉的焦慮。知情人士透露，川普對當前政治壓力感到挫敗，正考慮透過人事大換血為行政團隊「重新開機」，以應對接下來的政治挑戰。

    川普週三（1日）發表的全國電視演說，原想展現美國對戰局的掌握，但白宮官員私下坦言，該演說內容並未提出明確的撤軍或停火方案，反而歸咎於德黑蘭當局，導致外界對戰爭走向仍然模糊不清，普遍認為演說「徹底失敗」。

    而根據最新的益普索（Ipsos）民調顯示，川普的施政滿意度已跌至36%的新低點，其中高達60%的民眾，不認同美以兩國發動這場衝突。

    在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）與司法部長邦迪相繼離職後，外界將目光轉向加巴德與盧特尼克。消息指出，川普近月對加巴德表示不滿，並已私下徵詢盟友關於情報首長繼任人選的意見；而商務部長盧特尼克則因與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的過往關係，近期再度面臨內部排擠壓力。

    儘管白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）對外宣稱，川普對兩人保有「絕對信心」，並強調，內閣團隊在各領域取得歷史性勝利，但內部官員指出，內閣更迭已是箭在弦上，一名白宮官員更是坦言：「依我所聞，邦迪絕不會是最後一個離開的人。」。

    儘管外界猜測不斷，但部分親近川普的人士表示，總統仍擔心，頻繁換人會給外界留下「白宮陷入混亂」的負面印象，因此未來的調整可能傾向於「針對性的流動」，而非戲劇性的全面重組。

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