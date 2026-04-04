伊朗持續搜捕美軍失聯飛官 稱仍對和談持開放態度

伊朗媒體秀出被擊落的美軍雙座F-15E戰機殘骸。（路透）

伊朗戰爭邁向第6週，伊朗部隊今天持續搜捕其在境內擊落的美軍戰機失聯飛行員，同時表示仍對和平談判抱持開放態度，儘管外界認為美伊和談的可能性短期內相當渺茫。

路透社報導，自戰爭爆發以來，伊朗領導階層一直維持強硬立場，但其外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）原則上對「在巴基斯坦居中斡旋下與美國和談」抱持開放態度。不過目前沒有跡象顯示，德黑蘭願意屈從美國總統川普（Donald Trump）提出的要求。

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阿拉奇在社群平台X發文寫道：「我們對巴基斯坦的努力深表感謝，且從未拒絕前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。我們關心的是，如何為這場強加於我方的非法戰爭，達成決定性且持久的終戰。」

此外，美伊兩國官員先前均證實，伊朗擊落一架美軍雙座F-15E戰機。機上2名飛官彈射後1人獲救、1人下落不明。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，正在戰機墜落的西南部地區展開地毯式搜索；當地省長承諾，任何捕獲或擊斃「敵對勢力」的人將獲得獎賞。

英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，伊朗國營媒體報導，當地官員提供大約6萬6100美元（約新台幣211萬元）懸賞獎金，要給予協助抓捕美軍飛行員的伊朗公民。

自美國與以色列2月28日發動攻擊以來，伊朗屢遭美軍猛烈空襲，如今則慶祝擊落美國戰機。伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）在X指出，美方在這場戰爭的目標已從「政權更迭」降級為搜索飛行員。

Iran's position is being misrepresented by U.S. media.



We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.



پاکستان زنده باد pic.twitter.com/AUjBQxOFyA — Seyed Abbas Araghchi （@araghchi） April 4, 2026

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