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    首頁 > 國際

    伊朗持續搜捕美軍失聯飛官 稱仍對和談持開放態度

    2026/04/04 22:47 中央社
    伊朗媒體秀出被擊落的美軍雙座F-15E戰機殘骸。（路透）

    伊朗媒體秀出被擊落的美軍雙座F-15E戰機殘骸。（路透）

    伊朗戰爭邁向第6週，伊朗部隊今天持續搜捕其在境內擊落的美軍戰機失聯飛行員，同時表示仍對和平談判抱持開放態度，儘管外界認為美伊和談的可能性短期內相當渺茫。

    路透社報導，自戰爭爆發以來，伊朗領導階層一直維持強硬立場，但其外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）原則上對「在巴基斯坦居中斡旋下與美國和談」抱持開放態度。不過目前沒有跡象顯示，德黑蘭願意屈從美國總統川普（Donald Trump）提出的要求。

    阿拉奇在社群平台X發文寫道：「我們對巴基斯坦的努力深表感謝，且從未拒絕前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。我們關心的是，如何為這場強加於我方的非法戰爭，達成決定性且持久的終戰。」

    此外，美伊兩國官員先前均證實，伊朗擊落一架美軍雙座F-15E戰機。機上2名飛官彈射後1人獲救、1人下落不明。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，正在戰機墜落的西南部地區展開地毯式搜索；當地省長承諾，任何捕獲或擊斃「敵對勢力」的人將獲得獎賞。

    英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，伊朗國營媒體報導，當地官員提供大約6萬6100美元（約新台幣211萬元）懸賞獎金，要給予協助抓捕美軍飛行員的伊朗公民。

    自美國與以色列2月28日發動攻擊以來，伊朗屢遭美軍猛烈空襲，如今則慶祝擊落美國戰機。伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）在X指出，美方在這場戰爭的目標已從「政權更迭」降級為搜索飛行員。

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