擴大打擊中國科技設備 美FCC點名華為、海康威視

美FCC提案，擴大禁止華為等中企科技設備的進口。（彭博）

聯邦通訊委員會（FCC）3日提案，將擴大禁止進口或銷售華為、中興通訊、海康威視等中國電子設備商的產品；2022年，FCC已禁止批准相關企業的新型設備，此舉是美國打擊中國電子設備的最新行動。

路透報導，2021年，FCC以國安風險為由，將海能達、大華科技與華為等中企製造的電信與影像監控設備，列入所謂的「受管制清單」（Covered List）。翌年11月，FCC決定不再授權進口，或銷售這些公司的新型產品。

請繼續往下閱讀...

FCC 3日指出，將針對是否應進一步禁止相關企業於2022年禁令之前，批准在美銷售的產品之進口，徵詢意見。

FCC表示，初步結論認定，「禁止持續進口與銷售之前核准的設備，對降低美國通訊產業的風險、保護國家安全，是必要措施」。

FCC說，該議案將允許美國民眾繼續使用已採購的通訊設備，而一旦命令定案，將立即實施，「以避免出現搶進口新設備的情況發生」。

FCC已針對中國科技產品採取一連串行動，包括去年12月，禁止所有新型中國無人機進口。上週又禁止進口新型中國消費級路由器。

去年10月，FCC以3比0的票決結果，禁止以「受管制清單」企業的零件生產的設備取得新核准，同時允許FCC在一些情況下，禁止之前已取得核准的設備。

海康威視去年12月提出訴訟，挑戰FCC十月的決定，表示其逾越權限，並在「缺乏充分的法律或證據依據下，尋求追溯限制合法的授權」。

FCC之前已以國安疑慮為由，禁止一些中國企業在美國提供通訊服務，最近還採取行動，撤銷對中國政府持有或控制的測試實驗室之認證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法