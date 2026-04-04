驚見大量C-17從美、英移動！「大西洋空中走廊」現形

國外航空監控網站發現，大量C-17運輸機正在飛越大西洋前往歐洲與中東地區。（取自粉專王臻明的軍事頻道）

中東戰火持續延燒之際，國外航空監控網站發現，大量「全球霸王III」C-17運輸機，正在飛越大西洋前往歐洲與中東地區，儼然形成一條直通戰區的「大西洋空中走廊」。

軍事專家王臻明今（4日）在粉專發文引述航空監測網站消息指出，大批的C-17正從美國出發飛越大西洋；同一時間，也有大批C-17從英國飛往中東地區。王臻明表示，綜合這些飛航情報，顯示美國正在建立一條空中運輸走廊，將大量的物資運往中東地區，這也讓人懷疑，美國是否即將展開地面作戰任務，正在集結兵力與運送彈藥與支援物資。

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知名企業家、內容創作者「Mario Nawfal」也在X發文，分享其他航空監測網站消息，表示除了C-17之外，還有C-5運輸機、KC-135加油機等軍機，正不斷地跨越大西洋，飛往歐洲和中東。

王臻明也分析，目前戰情最新狀況表示，目前美國已經證實一架F-15E戰機在伊朗境內墜毀，伊朗也展示擊落多架無人機的照片。其中，有一部分不像美國的無人機，反而更像是中國製的翼龍II型無人機。

他指出，由於沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，都曾採購中國的翼龍II型無人機，因此這可能證實這兩個波斯灣國家已經參戰。之前阿拉伯聯合大公國就已公開表示，不排除參與戰事，以打開荷姆茲海峽。

「全球霸王III」C-17運輸機。（路透）

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