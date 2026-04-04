馬興瑞被查 新疆黨委常委會：堅決擁護黨中央決定

中共中央政治局委員馬興瑞遭官宣調查。（法新社檔案）

中共中央政治局委員、前新疆黨委書記馬興瑞昨晚官宣被查後，中共新疆黨委常委會上午召開擴大會議，表態堅決擁護黨中央決定，並要求全區各級黨組織和黨員幹部要汲取馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法問題教訓，堅持把對黨絕對忠誠擺在首位。

中共中紀委國家監委網站3日晚間通報，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

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馬興瑞2021年12月升任新疆黨委書記，2025年7月被免職，中共中央當時稱他「另有任用」，卻遲未發布新職。2025年11月28日，馬興瑞缺席中共政治局第23次集體學習，其後未再現身於理應出席的重要會議與活動場合，外界盛傳他涉貪遭到調查。

新疆日報報導，中共新疆自治區黨委常委會4日上午召開擴大會議，通報馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。與會同志一致表示，「堅決擁護黨中央決定」，堅決擁護中央紀委國家監委決定。會議由新疆黨委書記陳小江主持。

會議稱，中央紀委國家監委對馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現以習近平為核心的黨中央反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的堅定立場。

會議指出，新疆全區各級黨組織和廣大黨員幹部要「深刻汲取馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法問題教訓」，堅定不移懲治腐敗。

會議強調，要加強黨的政治建設，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。「堅持把對黨絕對忠誠擺在首位」，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，嚴格落實請示報告制度。

會議又稱，要「更加科學有效地把權力關進制度籠子，聚焦『一把手』、關鍵崗位、年輕幹部等重點群體，推動規範用權、從嚴治權，堅決防止權力濫用，絕不能把權力變成謀取私利的工具」。

馬興瑞被查的主因，迄今眾說紛紜。他曾長年任職於航太、科技系統，其後在廣東、新疆主政過。馬興瑞落馬後，新疆黨委是第一個召開會議表態擁護黨中央決定的單位。

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