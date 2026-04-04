伊朗釋出擊落影片！F-15E釋放干擾彈 空中激烈迴避畫面曝光

伊朗釋出擊落影片！F-15E釋放干擾彈 空中激烈迴避畫面曝光2026/04/04 15:51 即時新聞／綜合報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊昨日釋出鎖定並擊落美軍F-15E戰機的紅外線影片。（取自X@AMK_Mapping_）
伊朗官方媒體昨日宣布擊毀一架美軍F-35戰機，不過軍方人士比對特徵後表示該機應為美軍F-15E戰鬥機。伊朗也釋出軍方攻擊該架戰機的影片，可見戰機在遭到攻擊時，不斷翻騰閃避，並放出干擾彈試圖迴避攻擊。
伊朗伊斯蘭革命衛隊昨日釋出鎖定並擊落美軍F-15E戰機的紅外線影片，畫面非常模糊，影片時間也很短，但從畫面可看出，F-15E正不斷激烈迴避，並釋放干擾彈。
请继续往下阅读...
美國官員已經證實，一架雙座F-15戰機於伊朗境內墜毀，美方於3日展開搜救任務。伊朗也在搜尋機上美軍飛官下落，不但祭出賞金，國營電視台更鼓勵民眾看到美軍可直接開火。
Earlier the IRGC published footage showing the interception of what appears to be a U.S. F-15 fighter jet, although they claimed this was a separate incident over Qeshm Island in southern Iran, whereas the other fighter jet was reportedly shot down over central Iran.— AMK Mapping ???????? （@AMK_Mapping_） April 3, 2026
