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    「虛擬人」也要聽黨話！北京祭出嚴管令 禁止未成年與「AI談戀愛」

    2026/04/04 16:30 即時新聞／綜合報導
    中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）週五（3日）發布《數位人服務管理規定》草案，要求所有數位人內容必須顯著標註，並嚴禁為未成年人提供「虛擬親密關係」服務。（路透社）

    中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）週五（3日）發布《數位人服務管理規定》草案，要求所有數位人內容必須顯著標註，並嚴禁為未成年人提供「虛擬親密關係」服務。（路透社）

    繼影視與遊戲產業後，中國共產黨管控的觸角正式延伸至「數位虛擬人」。中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）週五（3日）發布新規草案，要求所有數位人內容必須顯著標註，並嚴禁為未成年人提供「虛擬親密關係」服務。

    據《路透》報導，這份名為《數位人服務管理規定》草案目前正進行公開徵求意見。新規明確要求，數位人不得傳播任何「危害國家安全」、「煽動顛覆國家政權」或「破壞民族團結」的內容，且服務提供者必須確保數位人的言論與活動符合所謂的「社會主義核心價值觀」。

    針對近年來風靡中國年輕族群的「AI伴侶」，草案祭出嚴厲紅線，禁止向未滿18歲的用戶提供「親密關係」服務，以防止數位人誤導孩童或導致上癮。此外，新規也禁止未經許可使用他人個人資訊製造虛擬形象，或利用數位人規避身分驗證系統。

    在內容管控方面，服務提供者被要求攔截色情、暴力、恐怖或歧視性資訊。網信辦強調，數位人的治理已提升至「戰略科學問題」，攸關「網路空間安全」與「公共利益」。

    分析指出，這份新規旨在填補監管空白，確保蓬勃發展的虛擬人產業在黨的「健康發展」框架內運行。這也意味著，在中國未來的數位世界裡，無論是直播帶貨的虛擬主播，還是情感陪伴的AI，都必須先學會「政治正確」。

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