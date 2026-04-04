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    首頁 > 國際

    金屬水瓶砸頭！美12歲童霸凌同學致死 涉謀殺罪被捕

    2026/04/04 15:32 即時新聞／綜合報導
    美國加州洛杉磯女孩在校內遭霸凌致死，警方依照謀殺罪嫌逮捕涉案的12歲學生。（美聯社）

    美國加州洛杉磯女孩在校內遭霸凌致死，警方依照謀殺罪嫌逮捕涉案的12歲學生。（美聯社）

    美國加州洛杉磯一名12歲學生，今年2月在校內霸凌他人時，以金屬水瓶重擊同齡女同學丘吉帕（Khimberly Zavaleta Chuquipa）頭部，導致這名女學生最終傷重不治，警方本月2日依謀殺罪嫌逮捕涉案學生。

    《美聯社》報導，丘吉帕2月17日在學校走廊為了幫助被一群人霸凌的姊姊，導致頭部遭到砸中，送往山谷長老教會醫院（Valley Presbyterian Hospital）觀察後於當天出院。

    不過，丘吉帕3天後因昏迷被轉至加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院（UCLA Mattel Children’s Hospital），院方緊急進行腦部手術試圖止血，但丘吉帕仍於2月25日去世。

    死者家屬委任律師格拉斯曼（Robert Glassman）表示，丘吉帕與胞姊在學校被霸凌了數個月之久，母親曾向校方反映但並未得到解決，目前已對學校所在的洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）提出非正常死亡訴訟。

    洛杉磯警官米勒（Charles Miller）透露，涉及丘吉帕之死的12歲學生已被逮捕，由於其為未成年人，暫時無法公開姓名與性別。另外，律師格拉斯曼指出，家屬並未排除對山谷長老教會醫院提告的可能性，但目前主要是追究學區未能及時阻止霸凌的責任。

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