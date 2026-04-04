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    「我不是你未來的妻子」爆紅！ 南韓梨花女子大學校布條引網友共鳴

    2026/04/04 16:06 即時新聞／綜合報導
    網友拍攝南韓梨花女子大學的布條，直呼「南韓梨花女大的標語永遠不會過時」。（圖擷取自@yumous社群平台「Threads」）

    網友拍攝南韓梨花女子大學的布條，直呼「南韓梨花女大的標語永遠不會過時」。（圖擷取自@yumous社群平台「Threads」）

    南韓梨花女子大學是國人旅遊名單上必去景點，近日有網友在社群平台貼出該校布條寫道「I am your future boss, not your future wife.」（我不會是你未來的妻子，而是你未來的老闆）不少網友分享自身經驗，提到現今台灣社會中，女性成就有時被視為「嫁入好人家」的條件之一，甚至有學校將「官夫人」列為傑出校友，引發對性別角色期待差異的討論。

    適逢兒童清明連續假期，有些人可能會回老家掃墓，或多或少會遇到親朋好友在問些「近況」，有位網友說道她考上清大，她的阿伯居然回她「能嫁給工程師很好」，這已經是不知道第幾個親戚，忽視她學業上的努力與前景，而把嫁人當作唯一歸宿的案例，讓她感到悲涼。

    有網友就分享到南韓梨花女子大學拍下的布條「I am your future boss, not your future wife.」，直呼「南韓梨花女大的標語永遠不會過時」，留言區的女網友們也紛紛響應「女中應該不用調查，光各行各業名人，女性出類拔萃可能性高過高中混校很多」、「希望這個橫幅標語有一天能被刻在牆上」、「第一次看到這樣的標語覺得很震撼人心」、「我永遠不會忘記中山女高新生入學式那天我看見幾乎所有『傑出校友』的頭銜是XXX夫人時的當下內心受到多大的衝擊和傷害」。

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