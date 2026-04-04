日男澀谷十字路口潑油點火後自首 現場留「日本被佔領」紙箱

3日晚間，東京澀谷車站前的澀谷十字路口，發生一起男子潑灑疑似汽油的可燃液體並點火的事件。（圖取自@tbsnewsdig「YouTube」）

昨（3日）晚上9時左右，東京澀谷車站前的澀谷十字路口發生一起男子潑灑疑似汽油的可燃液體並點火的事件。警視廳已依妨礙往來罪嫌，逮捕一位到澀谷警署自首、居住於名古屋市、自稱從事塗裝業的50多歲男子。

綜合媒體報導，日本時間3日晚間9時5分左右，東京都澀谷區澀谷十字路口發生一起縱火未遂事件。有路過男性向110報案稱「有人潑灑寶特瓶內的液體並用打火機點火」。趕赴現場的警視廳澀谷署員隨即以滅火器撲滅火勢，未造成人員受傷。

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從日本媒體曝光的監視畫面可見，當號誌燈轉為紅燈後，一名手持類似看板物品的男子現身，並在周圍呈弧狀潑灑液體。且在車輛仍行駛的情況下，男子以類似打火機的工具點火後離開現場。

東京消防廳表示，現場共出動4輛消防車，火勢約於15分鐘內撲滅。現場留有一個寶特瓶及疑似汽油等可燃性液體燃燒的痕跡。事發後，多輛警車及消防車停留現場，消防人員持續進行清理作業，可見地面有類似白色粉末的物質被清掃。由於事發時間為週五晚間，人潮眾多，路口一度籠罩在緊張氣氛中。

所幸事件未造成任何人員傷亡。當時在場的多名民眾以手機拍攝現場狀況。目擊者提到「聞起來像汽油的味道，有燃燒的氣味」、「煙是黑色的」。

根據警視廳說法，事後一名疑似縱火的50多歲男子前往警署自首，警方已依妨礙車輛及行人通行罪嫌將其逮捕。

嫌犯在現場留下的紙箱上寫有「日本被佔領了」的字樣，並附有網址。該網站上則記載「20點或21點 造成騷動很抱歉」等疑似暗示事件的內容。

根據警視廳表示，男子已承認「是自己點火」，警方目前正進一步釐清事件的詳細經過。

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