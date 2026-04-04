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    首頁 > 國際

    張凌赫粉底液將軍惹禍？中共整肅演藝圈 專家：轉移經濟焦點

    2026/04/04 11:19 即時新聞／綜合報導
    中國古裝愛情劇《逐玉》近期話題不斷，其中男主角張凌赫飾演武將謝征。（圖擷取自微博）

    中國古裝愛情劇《逐玉》近期話題不斷，其中男主角張凌赫飾演武將謝征。（圖擷取自微博）

    中國古裝愛情劇《逐玉》近期話題不斷，其中男主角張凌赫飾演武將謝征因精緻妝容被網友戲稱為「粉底液將軍」，中國國家廣播電視總局於2日召開「電視劇健康審美座談會」，下令戲劇製作包括杜絕顏值崇拜、減少流量依賴、改善妝髮造型與劇情脫節、劇本中心制等4大重點。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元嘆說，「美其名是要『端正視聽』，實質上根本就是要轉移大眾焦點」。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，中國不想想怎麼救救自己的經濟，整天都在管其他大眾文化的東西，實為聲東擊西。一般來說，只要中國內部的經濟問題越嚴重，或是社會有一股相對自由的浪潮產生，中共就會開始打壓大眾娛樂媒體。

    葉耀元直言，「當然中共中央對於文化價值觀有自己的主見，但這其實並不代表他們沒事會強行貫徹這些價值在社會上，因為這也會擋人財路啊。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「因為維尼顏值不好，所以管制？」、「以後只能找溫柔的趙傳當男主角」、「中國人只能喜歡醜男，規定」。

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    男主角張凌赫飾演武將謝征因精緻妝容被網友戲稱為「粉底液將軍」。（圖擷取自微博）

    男主角張凌赫飾演武將謝征因精緻妝容被網友戲稱為「粉底液將軍」。（圖擷取自微博）

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