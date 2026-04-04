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    首頁 > 國際

    傳美軍A-10墜毀飛行員獲救 伊朗擊落F-15一獲救一失聯

    2026/04/04 05:54 中央社
    美國空軍A-10攻擊機。示意圖（法新社檔案照）

    美國空軍A-10攻擊機。示意圖（法新社檔案照）

    「紐約時報」引述兩名美國官員報導，美國空軍一架A-10雷霆二式攻擊機今天在波斯灣地區墜毀，飛行員獲救。此外，美國和伊朗官員表示，伊朗擊落一架美軍戰機，據稱一名機員彈射後獲救，另一人下落不明。

    紐時指出，這架A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Warthog）在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近墜毀，與伊朗擊落美軍F-15E戰機時間大致相同。機上唯一駕駛已安全獲救。

    路透社報導，儘管美國總統川普與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）聲稱已完全掌控伊朗空域，美國和以色列軍機在伊朗上空仍面臨風險。

    根據伊朗媒體，擊落這架據美方稱為雙座F-15E戰機後，伊朗居民曾向執行搜救任務的美軍直升機開火。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）正在伊朗西南部墜機地點附近區域搜索，當地官員承諾，凡是抓獲或擊斃敵對勢力者將獲得表彰。

    美國戰爭部和美軍中央司令部尚未回應置評要求。

    「華爾街日報」報導，伊朗已正式告知調解者，不準備在近期於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與美方會談。

    伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天也引述一名未具名消息人士指出，德黑蘭已拒絕美國提出的48小時停火建議。

    這名消息人士說，美國這項提議是在1日透過另一個未具名國家轉達。美方目前未立即回應或證實。

    這場戰爭自開打迄今，已有13名美軍人員喪生，超過300人受傷。

    伊朗持續對以色列發射無人機與飛彈，並攻擊與美國結盟的波斯灣國家。不過，這些國家因擔心衝突加劇，尚未直接參戰。

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