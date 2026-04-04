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    首頁 > 國際

    以色列空襲貝魯特　美警告伊朗恐攻擊黎巴嫩大學院校

    2026/04/04 04:12 中央社

    以色列今天對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動空襲。以軍表示，攻擊目標為當地武裝組織的「基礎設施」。同時，美國警告，隨著中東戰事持續升溫，伊朗可能把黎巴嫩大學院校列為攻擊目標。

    路透社報導，以色列已進軍黎巴嫩南部，矢言將邊境所有黎巴嫩村莊夷為平地，以打擊伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝分子。這場衝突已成為美國與以色列對伊朗戰爭中最激烈的外溢事件。

    貝魯特今天黃昏時傳出三聲巨大爆炸聲響，當時正值「耶穌受難日」（Good Friday），黎巴嫩的穆斯林與基督徒原本正在紀念這個宗教節日，卻遭遇戰火襲擊。

    黎巴嫩媒體報導，這次空襲鎖定南郊地區，目前尚未有傷亡或損失報告傳出。以色列軍方僅表示，他們在「打擊貝魯特的恐怖組織基礎設施」，但未提供更多細節。

    以色列表示，將攻佔黎巴嫩南部至利塔尼河（Litani River）一帶，建立所謂的「安全區」，以保護其北部居民。

    美國駐貝魯特大使館今天警告，「伊朗及其結盟的民兵組織可能會將黎巴嫩的大學作為攻擊目標」，並再次呼籲美國公民離開黎巴嫩。

    以色列空襲已造成超過1300人死亡，約五分之一黎巴嫩人口流離失所。（編譯：徐睿承）1150404

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