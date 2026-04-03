美軍F-15戰機於伊朗境內遭擊落 搜救任務進行中

伊朗官方公布的美軍戰機殘骸照片。（取自網路）

兩名美國官員證實，一架雙座F-15戰機於伊朗境內墜毀，美方正於3日展開搜救任務。這起事件為自開戰以來，首次有美軍戰機在伊朗上空折損，引發外界高度關注。

不具名美方官員證實前數小時，伊朗官方媒體已大幅報導一架美軍戰機遭擊落的消息。伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下媒體宣稱，這架戰機「在伊朗中部上空，被革命衛隊的新型先進防空系統摧毀」。伊朗官方媒體同步公布戰機尾翼等殘骸照片，最初一度稱為F-35戰機。

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航空專家根據殘骸上的尾翼塗裝標誌研判，認為該機應為美軍F-15E戰鬥機，隸屬駐紮於英國萊肯希斯空軍基地的第48戰鬥機聯隊、第494中隊。目前尚無法確認照片的確切拍攝時間與地點。一個聲稱與革命衛隊有關的社群帳號發布了一張沙漠中的彈射座椅照片，外觀與F-15E使用的ACES II型彈射椅相符。專家指若照片為真，代表兩名飛行員中至少有一人成功彈射逃生。

美國官員私下證實一架F-15E已墜毀，五角大廈正全力搜尋機組員，但美軍尚未發表正式聲明。美軍中央司令部則否認伊朗稍早宣稱在荷姆茲海峽上空擊落另一架F-35戰機的說法。後續從伊朗流出的影片顯示，美軍C-130運輸機與HH-60直升機正低空飛行，並由C-130對直升機進行空中加油。專家指出，出動這類特種直升機顯示美方正進行戰鬥搜救任務。

兩名機組員的現狀仍不明朗。伊朗西南部一名官員透過國營媒體公開呼籲當地民眾協尋，並承諾提供賞金。伊朗國營電視台一名主播更呼籲居民，若發現「敵方飛行員」應立即交給警方，並強調提供線索者有獎勵。稍早，電視台畫面下方的跑馬燈甚至曾出現「看到他們就開槍」的字句，所指為疑似在該區域活動的美軍飛行器。半官方的「梅爾通訊社」隨後發布影片，聲稱是「勇敢的當地民眾持槍向美軍直升機開火」。

美軍C130運輸機為搜救直升機進行空中加油。（取自網路）

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