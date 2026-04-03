憂美國對伊朗行動觸犯戰爭罪 國際法學者聯名發公開信

美國總統川普曾說，可能出於「好玩」對伊朗領地發動空襲，引發外界質疑。（彭博）

《路透》報導，來自哈佛、耶魯及史丹佛大學等超過100名美國國際法專家，2日發布聯名公開信指出，美軍行為及政府高階官員言論，引發對於「違反國際人權法和國際人道法，包含潛在戰爭罪的嚴重擔憂」。

信中點出的爭議言論包括美國總統川普上月受訪時說，可能出於「好玩」再次攻擊伊朗石油樞紐哈格島，以及國防部長赫格塞斯宣稱，美國對伊朗作戰不會有「愚蠢的交戰守則」。

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另外，美國外交刊物《外交事務》3日刊登伊朗前外交部長札里夫投書，認為伊朗應利用現有優勢談判停火，由德黑蘭承諾永不尋求取得核武並限制濃縮鈾濃度，以及重開荷姆茲海峽等條件，向美國交換解除一切制裁。

雖然札里夫目前未擔任任何官方職務，但他曾協助促成2015年「聯合全面行動計畫」（伊朗核協議），以及協助改革派的伊朗總統裴澤斯基安當選。裴澤斯基安才在1日向美國人民發表公開信展現緩和姿態，強調伊朗對美國普羅大眾不具敵意，華府對德黑蘭的戰爭不符合伊朗利益。

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