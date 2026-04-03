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    不只協助反無人機 澤倫斯基：烏克蘭經驗可助重開荷姆茲海峽

    2026/04/03 22:00 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日表示，願意提供烏克蘭維護黑海航行自由的經驗，協助給正在考慮如何在當前中東衝突期間，維持荷姆茲海峽開放的國家。

    《路透》2日報導，澤倫斯基在2日晚間視訊談話中表示，烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）參加約40國出席的線上會議，聚焦討論如何重啟荷姆茲海峽。他說，「烏克蘭擁有海上航道、防禦和恢復海上交通方面的專業經驗」，「如果（我們的）夥伴國家準備好採取行動，我們將研議我們能如何強化他們的力量，以及如何運用我們的專業、知識與技術潛力」。不過他並未提供進一步細節。

    烏克蘭軍隊在對抗俄羅斯侵略戰爭中，研發了包括無人艦艇在內的技術，使其能夠在至今已持續4年的戰爭中，在黑海打擊俄羅斯軍艦取得顯著戰果，並防範莫斯科掌控該航道。

    澤倫斯基上週訪問中東數國，推動國防外交，向這些國家提供烏克蘭在4年戰爭中發展的反無人機技術。他1日表示，已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及約旦合作，並正與巴林、科威特及伊拉克保持聯繫。此外，烏國政府團隊也正與土耳其和其他國家洽談潛在的合作協議。

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