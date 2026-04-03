系統當機! 中國上百輛無人計程車 武漢集體「罷工 」

百度旗下的無人計程車「蘿蔔快跑」，週二（31日）在武漢市爆發大規模系統當機，上百輛自駕車瞬間化身「路障」癱瘓交通。（美聯社）

號稱領先全球的中國自動駕駛技術再度「翻車」！中國搜尋引擎巨頭百度旗下的無人計程車「蘿蔔快跑」（Apollo Go），本週二（3月31日）在武漢市爆發大規模系統當機，上百輛自駕車瞬間化身「路障」癱瘓交通。

據《路透》報導，武漢警方週二晚間接獲大量報案，指稱市中心多處路段出現「蘿蔔快跑」車隊無預警集體停擺，導致交通大打結。根據《澎湃新聞》發布的影片顯示，至少有100輛車受影響。雖然車門最終可以開啟，但由於事發於車流密集的繁忙路段，許多受困乘客嚇得不敢下車，只能留在車內撥打電話求救。

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當地媒體指出，這起「集體罷工」事件，讓部分乘客在狹小的車廂內受困近兩小時，直到警方協助後才得以脫身。武漢警方已於週三（4月1日）證實事故起因為「系統失效」，目前正針對故障細節展開調查。

事實上，中國發展無人駕駛技術已非首次「掉漆」。去年8月，一輛蘿蔔快跑在重慶直接載客衝進施工坑洞；同年5月，競爭對手小馬智行（Pony.ai）的自駕車，更在北京街頭自燃起火。

儘管百度、小馬智行與文遠知行（WeRide）等中國企業，正積極向中東等海外市場擴張，宣揚其無人駕駛技術已成熟度，但這起武漢「全城癱瘓」事件，無疑狠打臉中國政府標榜的「高科技強國」形象。

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