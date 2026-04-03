澤倫斯基：前線守住 烏克蘭近10個月最佳形勢

烏克蘭總統澤倫斯基說，當前前線形勢是過去10個月以來最好的時刻。（路透檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍上個月成功挫敗俄羅斯攻勢，當前的前線形勢是過去10個月以來最好的。在與羅馬天主教宗良十四世通話時，他則指控俄方於復活節前幾天升高攻擊。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室今天發布他的談話內容指出：「他們（指俄方）原本計劃3月發動的攻勢遭到我們武裝部隊挫敗，因此俄軍現在只會加強攻擊行動。」

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澤倫斯基表示，他本週稍早在線上會議中邀請美國談判代表訪問基輔，並說美方對相關提議的回應傳達出「正面訊號」。

他援引烏克蘭和英國情報數據表示：「整體來說，前線守住了……，情勢雖然複雜，但已經是過去10個月最好的。」

不過澤倫斯基今天與教宗良十四世（Pope Leo XIV）通電話時，指控俄羅斯在復活節前幾天升高對烏克蘭的攻擊。

澤倫斯基說：「就在我們通話同一時間，俄軍再次攻擊烏克蘭。」他表示，俄軍「只是不斷加強攻擊，讓本應祥和寧靜的復活節天空，變成一波復活節升級攻勢」。

他稍早曾表示，基輔準備好在復活節期間實現停火，但克里姆林宮表示沒有接獲任何提案。

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