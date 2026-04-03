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    首頁 > 國際

    確保荷姆茲海峽通行安全 比利時願協助掃雷

    2026/04/03 19:34 中央社
    比利時表態，為確保荷姆茲海峽安全與自由通行，願幫忙掃雷。（路透）

    比利時表態，為確保荷姆茲海峽安全與自由通行，願幫忙掃雷。（路透）

    比利時外交部長佩瑞弗表示，為確保荷姆茲海峽安全與自由通行，比利時願貢獻己力，投入專業的掃雷技術。

    在英國主導下，約40個國家在2日舉行會議討論荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）危機。會後，比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）在個人社群發布聲明，說明比利時的立場。

    佩瑞弗說，荷姆茲海峽對於全球貿易、能源安全及海上穩定等議題都相當重要。海峽持續遭到封鎖，對所有人都將產生深遠的經濟與安全影響。在比利時，家家戶戶都能從油價和能源帳單等感受到這股衝擊。身為開放的經濟體也受到波及，對於開發中國家而言，更是毀滅性打擊。

    他表示，參加由英國發起的會議，討論動用包含經濟制裁在內的必要政治與外交手段以重啟航行，同時致力於在防禦性框架內確保航行自由，而這一切將取決於停火協議及明確的國際方針。

    佩瑞弗說明，在這樣的框架下，已於會中表達了比利時的承諾，願在充分尊重和平、國際法及區域長期穩定的前提下，支持荷姆茲海峽安全、合法且無阻礙的航行。並且已經準備好貢獻己力，包含運用比利時享譽國際的掃雷專業技術。

    這項國際倡議於3月中旬由英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本共同發起。此後規模不斷擴大，包含比利時、印度、南韓等國陸續加入。

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