「戰斧」飛彈優先打伊朗 傳美知會日本400枚訂單交貨受影響

美軍對伊朗戰爭中發射的戰斧飛彈。（路透檔案照）

美國在對伊朗的戰爭中，大量消耗「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，可能影響日本訂單的交付時程。《彭博》3日報導引述了解情況的消息人士說法，華府已經知會東京，日本採購的約400枚戰斧訂單，交貨時間會受干擾。

戰斧飛彈為日本建構長程打擊能力因應中國和北韓挑戰的新戰略重點，日本2024年簽約，以23億5000萬美元向美採購400枚，這批訂單原定2028年3月前完成交付。日本防衛大臣小泉進次郎3月表示，已收到首批飛彈。然而，根據兩名了解情況的消息人士說法，美方表示，現在要優先確保供應對伊朗的戰爭。由於預期交付時程會被打亂，目前還不清楚美國是否無法如期，在原定期限前完成這筆訂單所有飛彈的交貨。

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一名知情人士說，美國對伊朗戰爭前有大約4000枚戰斧飛彈庫存，包括舊款和反艦版，對伊朗戰爭以來已消耗數百枚，相當於兩年多的產量。生產商、前身為「雷神」的RTX公司去年生產約100枚戰斧，另將240枚舊款升級為最新版Block V標準。

小泉和美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）3月中曾兩度通電話討論伊朗戰爭。這兩次通話的官方聲明均未提到戰斧供貨之事，不過，消息人士透露，其中至少一通電話討論了這個問題。

五角大廈拒絕評論此事。日本防衛省也拒絕評論與美討論事宜，但表示正與美國國防部保持密切聯繫，目前不考慮改變戰斧採購計畫。RTX公司發言人強森（Chris Johnson）表示，不知悉日本獲通知交貨受干擾一事。

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