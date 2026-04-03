為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    丹麥皇室宣布18歲公主8月入伍 展開11個月軍旅生活

    2026/04/03 17:36 即時新聞／綜合報導
    年僅18歲的丹麥伊莎貝拉公主，將於8月正式入伍。（擷取自detdanskekongehus/IG）

    年僅18歲的丹麥伊莎貝拉公主，將於8月正式入伍。（擷取自detdanskekongehus/IG）

    演藝圈閃兵案從去年開始連環爆，1日檢警執行第4波掃蕩，拘提男星「王子」邱勝翊、超跑網紅劭凱宏等9人。不過，遠在歐洲的丹麥卻出現截然不同的對比，丹麥皇室宣布，年僅18歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella），將於今年8月正式入伍，展開11個月的軍旅生活。

    丹麥皇室指出，伊莎貝拉公主將在完成高中學業後，前往斯勞厄爾瑟（Slagelse）的皇家近衛騎兵團（Guard Hussar Regiment）服役，並成為丹麥新制下首批服役11個月的成員之一。而她的哥哥、王儲克里斯蒂安（Crown Prince Christian）過去也曾在同一單位服役。

    根據《BBC》報導，丹麥近年因應國際局勢變化，在面對俄羅斯與美國帶來的安全壓力下，積極擴編軍力，並改革原本僅針對男性的徵兵制度。過去丹麥軍方主要以志願役為主，若人數不足才由男性透過抽籤補足。但自2025年7月起，年滿18歲的女性也首度納入徵兵抽籤範圍，且無論男女，服役期限均從原本的4個月，大幅延長至11個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播