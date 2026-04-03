丹麥皇室宣布18歲公主8月入伍 展開11個月軍旅生活

年僅18歲的丹麥伊莎貝拉公主，將於8月正式入伍。（擷取自detdanskekongehus/IG）

演藝圈閃兵案從去年開始連環爆，1日檢警執行第4波掃蕩，拘提男星「王子」邱勝翊、超跑網紅劭凱宏等9人。不過，遠在歐洲的丹麥卻出現截然不同的對比，丹麥皇室宣布，年僅18歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella），將於今年8月正式入伍，展開11個月的軍旅生活。

丹麥皇室指出，伊莎貝拉公主將在完成高中學業後，前往斯勞厄爾瑟（Slagelse）的皇家近衛騎兵團（Guard Hussar Regiment）服役，並成為丹麥新制下首批服役11個月的成員之一。而她的哥哥、王儲克里斯蒂安（Crown Prince Christian）過去也曾在同一單位服役。

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根據《BBC》報導，丹麥近年因應國際局勢變化，在面對俄羅斯與美國帶來的安全壓力下，積極擴編軍力，並改革原本僅針對男性的徵兵制度。過去丹麥軍方主要以志願役為主，若人數不足才由男性透過抽籤補足。但自2025年7月起，年滿18歲的女性也首度納入徵兵抽籤範圍，且無論男女，服役期限均從原本的4個月，大幅延長至11個月。

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