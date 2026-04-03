韓國插畫家來台參展攤位冷清 網提醒可能做錯「這件事」

韓國插畫家來台參展，疑因背景布印成簡體字，導致門可羅雀。（圖擷取自@sick_yaki社群平台「Threads」）

2026年台北國際插畫博覽會2日至5日在台北花博公園爭艷館登場，吸引來自世界各地的插畫家參展。不過，一名來自韓國、Instagram擁有百萬追蹤的插畫家병아리 병약이，卻在社群平台「Threads」發文表示「感覺機票錢都要賠了」，坦言攤位人潮冷清，引發關注。

병아리 병약이在貼文中提到，雖然很享受在台北的時間，也努力感受這座城市，但面對作品銷量不佳，仍感到些許焦慮，甚至加碼表示，只要到攤位並說出是從Threads看到的，就會贈送小禮物，希望能吸引更多人前來交流。

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貼文曝光後，有現場觀察的網友指出問題關鍵，疑似出在其攤位布條誤用簡體中文，導致部分台灣民眾產生誤解而降低停留意願。對此，병아리 병약이也回應「真的超級抱歉」，坦言未注意到文字使用差異。

不少網友留言表示，「看到簡體字會下意識略過」、「會誤以為是中國攤位」，也有人建議可先以手寫繁體中文覆蓋，降低影響。不過也有網友替其緩頰，指出該布條原意應為台語「皺皺擱虛累累的雞仔囝」，顯示作者其實相當用心，嘗試以在地語言介紹角色，只是在製作過程中出現落差。

此外，有粉絲指出，병아리 병약이本身為知名插畫家，此行更特地為台灣展覽準備全新貼紙商品，誠意十足；也有會韓文的網友翻譯說明，希望讓更多人了解병아리 병약이作品，並前往支持。

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