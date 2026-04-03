為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    終結中東戰火 伊朗前外長提議開放荷姆茲海峽

    2026/04/03 17:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗前外長查瑞夫表示，伊朗應該與美國達成協議，結束伊朗戰爭。（美聯社）

    伊朗前外長查瑞夫表示，伊朗應該與美國達成協議，結束伊朗戰爭。（美聯社）

    伊朗前外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）2日表示，伊朗應該與美國達成協議，以限制其核子計劃並重新開放荷姆茲海峽為條件，換取制裁解除，從而結束中東戰火。

    根據《法新社》報導，查瑞夫2日在美國《外交事務》雜誌發表的1篇文章指出，伊朗在與美國和以色列的衝突中佔據「上風」，但他認為伊朗需要停止戰爭，以防止更多平民傷亡和基礎設施遭到破壞。

    查瑞夫聲稱，伊朗應該利用其優勢宣布勝利，並達成1項既能結束此衝突，又能防止未來衝突的協議，而不是繼續戰鬥。

    查瑞夫補充，伊朗應該提出限制其核計劃，並重新開放荷姆茲海峽，以換取所有制裁解除。

    查瑞夫認為，伊朗也應該準備好與美國簽署互不侵犯條約，並建立經濟關係。自1979年伊斯蘭革命後不久，伊朗和美國就一直沒有外交關係。

    另外查瑞夫今（3日）在X上表示「身為伊朗人，我對川普魯莽侵略和粗俗侮辱感到憤怒，但同時又為我們的軍隊和堅韌人民感到自豪。因此我對於是否要在《外交事務》上發表和平計劃感到十分矛盾。但我堅信，戰爭要以符合伊朗國家利益的方式結束。」

    關於美國總統川普的魯莽侵略和粗俗侮辱具體是指什麼事件，文章並未詳細說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播