終結中東戰火 伊朗前外長提議開放荷姆茲海峽

伊朗前外長查瑞夫表示，伊朗應該與美國達成協議，結束伊朗戰爭。（美聯社）

伊朗前外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）2日表示，伊朗應該與美國達成協議，以限制其核子計劃並重新開放荷姆茲海峽為條件，換取制裁解除，從而結束中東戰火。

根據《法新社》報導，查瑞夫2日在美國《外交事務》雜誌發表的1篇文章指出，伊朗在與美國和以色列的衝突中佔據「上風」，但他認為伊朗需要停止戰爭，以防止更多平民傷亡和基礎設施遭到破壞。

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查瑞夫聲稱，伊朗應該利用其優勢宣布勝利，並達成1項既能結束此衝突，又能防止未來衝突的協議，而不是繼續戰鬥。

查瑞夫補充，伊朗應該提出限制其核計劃，並重新開放荷姆茲海峽，以換取所有制裁解除。

查瑞夫認為，伊朗也應該準備好與美國簽署互不侵犯條約，並建立經濟關係。自1979年伊斯蘭革命後不久，伊朗和美國就一直沒有外交關係。

另外查瑞夫今（3日）在X上表示「身為伊朗人，我對川普魯莽侵略和粗俗侮辱感到憤怒，但同時又為我們的軍隊和堅韌人民感到自豪。因此我對於是否要在《外交事務》上發表和平計劃感到十分矛盾。但我堅信，戰爭要以符合伊朗國家利益的方式結束。」

關於美國總統川普的魯莽侵略和粗俗侮辱具體是指什麼事件，文章並未詳細說明。

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