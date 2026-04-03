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    首頁 > 國際

    俄羅斯列車出軌22人傷 事故原因待釐清

    2026/04/03 16:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    俄羅斯烏李揚諾夫斯克州地方當局今（3）日表示，1列列車在該地區脫軌，造成至少22人受傷。（法新社）

    俄羅斯烏李揚諾夫斯克州地方當局今（3）日表示，1列列車在該地區脫軌，造成至少22人受傷。（法新社）

    俄羅斯烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）地方當局今（3）日表示，1列列車在該地區脫軌，造成至少22人受傷，事故原因尚不清楚。

    根據《法新社》報導，俄羅斯新聞社引述俄羅斯鐵路公司（RZD）官員的話稱，事發列車共載有412名乘客。該列車的7節車廂在首都莫斯科以東約900公里的烏里揚諾夫斯克州境內脫軌。

    烏里揚諾夫斯克州州長魯斯基赫（Alexei Russkikh）指出，該列車當時正從烏拉爾（Urals）的車里雅賓斯克（Chelyabinsk）開往莫斯科。

    車里雅賓斯克州州長泰克斯勒（Alexei Teksler）在Telegram上指出，沒有人因這起事故死亡，但至少有22人受傷。

    泰克斯勒聲稱，初步報告顯示，2名乘客骨折，20人受輕傷，其中包括1名腿部受傷的兒童。

    目前事故原因尚不清楚。俄羅斯聯邦偵查委員會表示，已對違反鐵路安全和營運規定的行為展開調查，並補充說調查人員已前往事件發現場。

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