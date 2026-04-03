逾百名中國學生持假學歷入讀韓國湖南大學

韓國媒體報導，逾百名中國學生被指控利用偽造的美國大學畢業證書，插班入讀韓國光州私立的湖南大學。韓國法務部已展開調查。學校對他們採取休學措施，未來這些學生若入境韓國將被強制驅逐。（截自官網）

韓國媒體報導，逾百名中國學生被指控利用偽造的美國大學畢業證書，插班入讀韓國光州私立的湖南大學。韓國法務部已展開調查。學校對他們採取休學措施，未來這些學生若入境韓國將被強制驅逐。

據朝鮮日報3日報導，韓國法務部出入境外國人事務所於1月對韓國湖南大學本部與國際交流辦公室等進行了扣押搜查。經查，該校在讀的112名中國留學生被指控提交假學歷插班入學，目前正在進行調查。

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這批學生大多數已於2025年12月返回中國。對於仍滯留韓國的5名留學生，有關部門已經採取了強制出境措施。

學校方面表示，對這批學生提交假學歷一事毫不知情，並且已告知在中國的留學生，學校對全員採取休學措施，一旦入境將成為強制驅逐對象。

報導指出，2025年3月，這批學生持高中畢業語言研修生資格入境。同年8月，提交美國大學學位插班湖南大學，可在完成學業前持續留在韓國。這批中國學生就讀湖南大學期間並參加國際交流項目，1至2年即可獲得畢業證書。

不過，經韓國出入境局查證，這批學生提交學位的美國大學，多年前已被取消辦學資格。

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