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    首頁 > 國際

    日議員上畠寛弘喊「日台友好萬歲」遭嗆 高EQ回覆全網讚爆

    2026/04/03 17:00 即時新聞／綜合報導
    日本神戶市議員上畠寛弘展現高EQ，回覆疑似小草留言質疑「日本在台殖民時期的罪行」。（圖擷取自@uehata1204社群平台「Threads」）

    日本神戶市議員上畠寛弘展現高EQ，回覆疑似小草留言質疑「日本在台殖民時期的罪行」。（圖擷取自@uehata1204社群平台「Threads」）

    日本神戶市議員上畠寛弘日前「因表態不應允許『試圖逃避司法的柯文哲』入境之言論」遭「小草」出征，他在與民眾黨支持者隔空筆戰後爆紅，吸引大量台灣粉絲追蹤。日前上畠寛弘發限時訊息「日台友好萬歲」，遭疑似小草回嗆「議員知道日本殖民時期在台灣犯下的種種罪行嗎？」上畠寛弘高EQ回覆令網友讚爆「謝謝議員替白色恐怖受害者發聲」、「日本沒有在台灣執政，但中國國民黨還有」。

    上畠寛弘特別將這段訊息截圖給網友看，疑似小草的網友質問他「議員知道日本殖民時期在台灣犯下的種種罪行嗎？」，上畠寛弘長文回覆：對於日本統治時期，台灣人曾經經歷過難以承受的種種，我是有所認知的。另一方面，我也由衷感謝台灣的朋友們，能夠以公正的態度看待歷史，對於好好的部分給予肯定，並以面向未來的精神珍惜台日友好關係。

    上畠寛弘更加碼提到，對於蔣介石所領導的國民黨政權自中國大陸來到台灣之後，對台灣人所進行的壓制與屠殺的歷史，您是否也有所了解呢，發言獲網友一致好評，有人說「他是不是不敢回！」、「國民黨的罪孽比日本的軍國主義政府重幾百倍而且還在持續中！」、「助攻一下，要介紹國民黨的慰安婦」、「議員火力全開」、「這人是中國小粉紅風格的質問，日據時代（莫忘歷史）；國民黨來台後（不要糾結歷史）」。

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