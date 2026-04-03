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    燃料危機加劇 澳洲人取消復活節旅行計畫

    2026/04/03 15:42 編譯謝宜哲／綜合報導
    復活節長週末通常是澳洲出遊高峰之一，但今年澳洲許多人取消旅行計劃。圖為雪梨市區。（路透）

    復活節長週末通常是澳洲出遊高峰之一，但今年澳洲許多人取消旅行計劃。圖為雪梨市區。（路透）

    復活節長週末通常是澳洲出行高峰之一。市場研究公司摩根（Roy Morgan）預計，2025年有超過450萬人出行，旅行支出達111億澳元（約台幣2450億元）。但今年澳洲許多人取消旅行計劃，原因是伊朗戰爭對燃料供應造成威脅。

    根據《法新社》報導，約90%燃料依賴進口的澳洲目前已出現局部地區燃料短缺，油價飆漲。上週澳洲柴油價格超過每公升3澳元（約台幣66元），汽油價格超過每公升2.5澳元（約台幣55元，後政府下調燃油稅以降低油價。

    受此影響，一些澳洲人放棄了今年的復活節旅行計畫。66歲的雪梨退休人士烏爾恰克 （Elsa Ulcak）表示，她今年取消了和丈夫的旅行計劃，因為她認為旅行會消耗太多汽油，稱不上划算。

    27歲的藝術總監阿博特（Rachel Abbott）也取消了旅行計畫。雖然她通常會回維多利亞東北部的家鄉，但考慮到駕駛和機票的高昂費用，最終決定留在雪梨。

    阿博特說「工作一直很忙，機票又貴。如果開車的話，顯然會更貴。」

    59歲的援助工作者佐塔利斯（Stav Zotalis）則說，她的計劃並未受到影響，因為她更喜歡在家過復活節。但由於中東衝突，她感覺今年的復活節「很不一樣」。

    佐塔利斯說「我不知道我們還能不能慶祝。感覺世界動盪不安，難以預測。我覺得我們不知道未來會怎樣。」

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