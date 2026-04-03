兒子對Gemini打手槍害全家帳號慘遭封鎖？ Google否認

有英國網友在美國最大論壇Reddit發文聲稱，他的兒子在使用「Gemini Live」時，因在鏡頭前「打手槍」，加上全家人的Google帳號都綁定在那台平板電腦上，全家帳號慘遭封鎖。但Google否認該說法。（圖擷自Google官網）

有英國網友在美國最大論壇Reddit發文聲稱，他的兒子在使用「Gemini Live」（語音版Gemini助理）時，因在鏡頭前「打手槍」，加上全家人的Google帳號都綁定在那台平板電腦上，慘遭Google封鎖全家帳號，網友更哀號過去15年的工作資料都放在雲端，其中也包含公司會計需要的所有帳目，無法存取資料讓他面臨生計危機，他為此上網發文求助，引發網路議論。不過，隨著事件在網路上延燒，Google 出面否認「未成年帳號違規會連坐全家帳號」的說法，而原始貼文事後也已遭版主刪除，整起事件真實性再添疑點。

近日有網友在Reddit英國法律建議版上發文聲稱，他的14歲兒子日前嘗試用「Gemini Live」玩角色扮演，甚至透過鏡頭「打手槍」，但當時使用的平板有家長監護功能，結果因此觸發封鎖機制。由於全家人的Google帳號都綁定在那台平板電腦上，所有帳號都一併遭封鎖，其中也包含網友過去15年存放在雲端的工作資料。他雖有嘗試寫信給Google希望救回帳號，但Google僅表示，出於保護兒少的原因，所有帳戶都已關閉，讓他直呼「我的人生完蛋了」，除了擔心貸款付不出來，也趕緊上網發文求助。

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這則發文隨即引發網友議論，並紛紛留言建議諮詢律師，也許有可能找回帳戶裡的數據資料；亦有網友認為Google針對兒少的保護機制很合理，對此發文者也強調，「我完全同意這是一個合理的理由。但是，是我兒子用他的帳戶做的。我和我的妻子以及我的兩個女兒與此事無關。」、「我的大女兒正在上大學。她用Google Docs寫畢業論文，因為她大一的時候硬碟曾壞了，現在她卻因此無法打開論文，而提交的截止日期就在幾週後」、「我們誰也沒做錯什麼，卻要因為我那愚蠢的兒子而受罰」。

但據外媒報導，這起事件在網路上引發熱議後，Google已出面否認「一名未成年帳號違規，會連帶導致全家帳號遭封鎖」的說法。Google表示，若有帳號違反服務條款，原則上僅有該帳號本身會面臨停權處分，封鎖機制不會因為共用同一台裝置就自動延伸到其他登入過的使用者帳號。

Google強調，帳號處分並不會「綁定裝置」或擴及其他曾在同一台設備登入的帳號。Google也進一步說明，雖然若家長帳號遭停權，可能會影響受其管理的兒少帳號，但反過來並不成立，也就是說，未成年子女帳號若因違規遭處分，不會連帶影響父母帳號。

另外，Google也指出，Gemini Live本身並不支援相機上傳功能，與該家庭說法中提到的使用情境有所出入，因此整起事件的細節仍有待進一步釐清。Google目前也正在調查內部紀錄，確認英國地區是否曾出現類似所謂「全家帳號一起遭封」的案例，但截至目前為止，尚未發現其他相同情況。

該篇原始發文事後已遭Reddit版主刪除。版主表示，「其發文目的在於誤導其他使用者，及／或擾亂社群。由於Google已經駁斥此事，我們決定將這篇貼文完全刪除。」

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