伊朗戰火升級！阿聯不忍了 擬全面參戰助美打開荷姆茲海峽

伊朗戰爭爆發後，阿拉伯聯合大公國遇襲最密集，是傷亡最多的海灣國家，傳出阿聯不再忍讓，準備正式參戰。圖中為阿聯總理穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）。（法新社資料照）

自伊朗戰爭爆發後，伊朗持續針對波斯灣國家發動攻擊，阿拉伯聯合大公國遇襲最密集，是傷亡最多的波灣國家，傳出阿聯不再忍讓，準備正式參戰，協助美國及美國盟友以武力打通荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

據《華爾街日報》報導，有消息人士透露，阿拉伯聯合大公國準備協助美國及美國盟友以武力打通荷姆茲海峽，傳出已正在遊說聯合國安全理事會通過決議，授權採取此類行動，此舉意味著阿聯將成為伊朗戰爭爆發後，第一個加入這場戰爭的波灣國家。

請繼續往下閱讀...

阿拉伯聯合大公國在伊朗戰爭將採取了更強硬的立場，表明其準備支持採取軍事行動重新開放荷姆茲海峽，這一轉變標誌著阿聯立場發生了重大變化，阿聯歷來謹慎，與伊朗經濟聯繫緊密，此前一直力求避免與伊朗直接對抗。但隨著伊朗持續不斷的飛彈和無人機攻擊，以及對航空、旅遊和房地產等產業的經濟破壞，改變了阿聯的這項考量。

其他波灣國家也在收緊立場，沙烏地阿拉伯和巴林支持加大對伊朗施壓的行動，直到伊朗領導層被削弱或推翻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法