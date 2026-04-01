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    首頁 > 國際

    魯比歐：伊朗戰爭結束後 美國「不得不審視」與北約關係

    2026/04/01 11:01 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐3月31日表示，一旦伊朗戰爭結束，美國「將不得不重新審視」與北約的關係。（法新社）

    美國國務卿魯比歐3月31日表示，一旦伊朗戰爭結束，美國「將不得不重新審視」與北約的關係。（法新社）

    美國國務卿魯比歐3月31日表示，一旦伊朗戰爭結束，美國將「不得不重新審視」與北約的關係。

    根據《法新社》報導，魯比歐3月31日接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時說「我認為這場衝突結束後，我們將不得不重新審視這種關係。我們將不得不重新審視北約對我們的價值。」

    魯比歐指出，他曾在參議院任職期間是「北約最堅定的捍衛者」，因為他看到了北約的價值。北約在歐洲的軍事基地，能讓美軍「將力量投射到世界各地」。

    魯比歐聲稱，雖然美國沒有要求北約在對伊朗的戰爭中實施空襲，但北約不讓美國使用軍事基地，讓美國必需思考與北約的關係。

    魯比歐說：「當我們需要他們允許我們使用他們的軍事基地時，他們的回答是不。那我們為什麼還要留在北約？這個問題要得到解答。」

    在魯比歐發表此言論之前，已有數個歐洲國家限制美軍使用其境內的軍事基地。3月31日有消息稱，義大利拒絕1架美國飛機在其飛往中東執行作戰任務途中降落。西班牙3月30日也對執行對伊朗作戰任務的美國飛機關閉領空。

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