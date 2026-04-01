53年來再載人奔月！阿提米絲2號升空 10天任務一文看懂

阿提米絲2號（Artemis II）任務的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船，3月31日停在佛州甘迺迪太空中心39B發射台，準備執行睽違53年的首場載人繞月飛行測試。（路透）

4名太空人即將執行繞月任務，這是53年來人類首次再度載人飛往月球軌道。美國航太總署（NASA）這項代號「阿提米絲二號」（Artemis II）的行動將測試太空船能否安全將人送往深空並返回。

10天繞月飛行 驗證太空船安全往返

《法新社》報導，「阿提米絲二號」任務火箭最快將於美東時間1日傍晚（台灣時間4月2日清晨）發射升空，此行不會登陸月球，而是進行為期約10天的繞月飛行。這代表人類將再次離開地球低軌道，進入深空。重點在驗證太空船與火箭是否能安全載人往返，為後續登月任務做準備。

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首位女性與非裔太空人 寫下歷史紀錄

這次任務由4名太空人組成，包括首位參與月球任務的女性科赫（Christina Koch）、首位非裔繞月者格洛弗（Victor Glover），以及首位加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）。這支隊伍由指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）領軍，成員包含美國與加拿大太空人。

飛越月球背面 有望創下最遠紀錄

升空後，太空船將先繞行地球進行檢查，隨後飛往月球。任務第6天將飛越月球背面，期間將短暫與地球失去聯繫，並有望創下人類離地最遠飛行紀錄。這段航程將協助選定未來實際登陸的地點。

引力彈弓返航 太平洋降落完成任務

返航時將利用月球引力返回地球，最後高速進入大氣層，是整個任務風險最高的階段。NASA工程師已針對先前測試數據微調防護設計，確保熱盾能承受極端高溫。最終，太空船將在降落傘減速後降落太平洋，完成此次載人繞月飛行。

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